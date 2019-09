Premier Canada onder vuur om vermeende racistische foto

De Canadese premier Justin Trudeau ligt onder vuur door een foto uit 2001 waarop hij te zien is met een bruin geschminkt gezicht.

Een onschuldige verkleedpartij? Of een racistische daad die de oppositie aangrijpt om hem politiek beentje te lichten?

Het was een feestje op West Point Grey Academy met als thema ”Arabische Nachten”. Trudeau, destijds 29 en leraar op de bewuste school, ging tijdens een eindejaarsdiner verkleed als Disneyfiguur Aladdin, compleet met tulband en bruin geschminkt gezicht, nek en handen. De foto verscheen in het jaarboek – en daar bleef het bij.

Eén van de foto's waarop Trudeau te zien is met een zwart geschminkt gezicht.

Tot voor kort. Want Time Magazine plaatste de opname deze week. Zakenman Michael Adamson had de redactie van een exemplaar voorzien, omdat hij „het gevoel had dat die foto moest worden gepubliceerd.”

De timing was op zijn zachtst gezegd nogal opmerkelijk. Het is de tweede week van de campagne voor de parlementsverkiezingen, die op 21 oktober zullen worden gehouden. Dat beseft de oppositie ook terdege, en dus kreeg Trudeau het zwaar te verduren.

De leider van de Conservatieve Partij, Andrew Scheer, greep het incident met beide handen aan om het „gebrek aan beoordelingsvermogen en integriteit” van de minister-president aan de kaak te stellen. „Je gezicht bruin maken is een daad van openlijke bespotting en racisme”, voegde de politicus eraan toe. Dat het om een incident van achttien jaar geleden ging, doet volgens hem niet ter zake. „Het was in 2001 net zo racistisch als het in 2019 is.”

De leider van de Groene Partij, Elizabeth May, schaarde zich al snel achter Scheer. Ze was naar eigen zeggen „diep geschokt door het racisme dat in deze foto van Justin Trudeau is te zien.” De premier moest volgens haar zijn excuses aanbieden voor de schade die hij heeft berokkend. Ze verweet hem dat hij „heeft gefaald” in het bevorderen van „sociaal rechtvaardig leiderschap op alle bestuurlijke niveaus.”

De aansporing om zijn verontschuldigingen te maken, nam Trudeau heel snel over. „Ik had dat niet moeten doen”, zei hij woensdagavond. „Ik had beter moeten weten, maar dat was niet zo. Het spijt me echt. Ik vraag de Canadezen om vergeving voor wat ik heb gedaan. Het was een dom iets om te doen.” Op de vraag of de afbeelding racistisch was, antwoordde de premier: „Ja, dat was zo. Op dat moment beschouwde ik het niet als racistisch, maar we weten nu beter.”

Aanhangers van Trudeau vinden dat de premier wel erg diep door het stof is gegaan voor een in hun ogen onschuldige verkleedpartij. Zij verwijten de oppositie politieke munt te slaan uit de gebeurtenis, in plaats van op te komen voor minderheden.

Voorvechter

Tegelijkertijd heeft Trudeau de ophef deels over zichzelf afgeroepen. In de bijna vier jaar dat hij de Canadese regering leidt, heeft hij zich altijd opgeworpen als voorvechter van de culturele diversiteit van het land. Zeven van de 35 leden van zijn kabinet komen uit etnische minderheden.

De positie van inheemse volken als First Nations, Inuit en Métis is van oudsher een gevoelig punt in Canada. Vorig jaar oktober gaf de centrale regering nog de aanzet om tot een nieuw nationaal antidiscriminatiebeleid te komen.

Dat Trudeau op dit punt onder een vergrootglas ligt, is dus verklaarbaar. Daar komt bij dat de premier nog altijd kampt met de naweeën van een eerder schandaal – over de vraag of hij de openbaar aanklager onder druk had gezet een aanklacht wegens corruptie tegen een grote Canadese firma te laten vallen. Al met al lijkt de liberale politicus al bij het begin van de verkiezingscampagne op achterstand te staan.