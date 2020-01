Premier: brug Genua stortte in door ‘ernstige nalatigheid’

De brug in Genua stortte in augustus 2018 in door „ernstige en onvergeeflijke nalatigheid”. Dat zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte maandag in de krant La Repubblica naar aanleiding van een onderzoek door het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport. Een deel van de Morandi-brug bezweek, met 43 doden tot gevolg. Honderden mensen moesten hun huizen uit.

„In het stadium van het onderzoek waar we nu zijn beland, kan ik zeggen dat het duidelijk is dat iemand fouten heeft gemaakt”, zei Conte. Eerder zei de premier dat de exploitant van de brug, Autostrade per l’Italia, verantwoordelijk was voor de ramp. De onderneming ontkent fouten te hebben gemaakt. De uitbater stelde wel een half miljard euro beschikbaar voor de afwikkeling van de ramp.