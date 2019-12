Premier Boris Johnson heeft na bekendmaking van de voor hem gunstige exitpolls de kiezers bedankt. „Dank aan iedereen in ons geweldige land die heeft gestemd, die heeft meegeholpen, die zich kandidaat heeft gesteld”, schrijft hij op Twitter. „We leven in de beste democratie van de wereld.”

In een brief aan leden van de Conservatieve Partij zegt Johnson dat hij hoopt dat ze van de feestelijkheden genieten. „U heeft deze campagne mogelijk gemaakt. We hadden het niet zonder u kunnen doen.”