Premier België „perplex” over VN-kritiek

De Belgische premier Charles Michel is „perplex” over de „agressieve en offensieve toon” in een VN-rapport over het koloniale verleden van het land in Afrika.

Het koloniale verleden is voer voor academici, zei hij in het parlement naar aanleiding van de oproep van de werkgroep aan de Belgische regering om excuses aan te bieden voor de wreedheden tijdens de overheersing van Congo tussen 1908 en 1960.

De VN-werkgroep, die eerder kritiek uitte op de rol van Zwarte Piet in Nederland, was begin deze maand in België om te kijken hoe het staat met discriminatie, xenofobie en racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst. Volgens Charles is de groep op tal van instellingen ontvangen. „Maar volgens onze informatie heeft de werkgroep geen academische instanties bezocht. Dat zou toch erg vreemd zijn.”

De deskundigen bezochten onder meer het onlangs heropende Afrika Museum in Tervuren, dat volgens hen koloniale propaganda onvoldoende van context voorziet en racistische beelden toont. Volgens Michel staat België open voor debat. Indien het dat nodig acht, kan het parlement een initiatief nemen, aldus Michel.