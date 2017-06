Premier België dankt koelbloedige militairen

België laat zich niet intimideren door terroristen. Dat benadrukte premier Charles Michel woensdagmorgen na afloop van een speciale bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. „We zullen onze vrijheid, democratie en rechtsstaat verdedigen”, zei Michel.

De veiligheidsraad vergaderde naar aanleiding van de verijdelde aanslag dinsdagavond in het station Brussel-Centraal. Militairen schoten een man dood na een ontploffing in de hal. Michel had een speciaal woord van dank voor de militairen. „Ze zijn bijzonder koelbloedig geweest in gevaarlijke omstandigheden.”

Het terreurniveau gaat niet omhoog, maar er komen wel extra veiligheidsmaatregelen de komende dagen, kondigde de premier aan. Michel wilde geen details geven. „Het is onze bedoeling er alles aan te doen om onze veiligheid te versterken en alert te blijven.”