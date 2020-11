Premier Bahrein overleden, langstzittende ter wereld

De premier van Bahrein is overleden. Sjeik Khalifa bin Salman al Khalifa was 84 jaar. Hij leidde de regering sinds de onafhankelijkheid in 1971, waarmee hij de langstzittende premier ter wereld was. Het koningshuis van de Arabische staat heeft een week van rouw afgekondigd.

De premier overleed woensdag in een ziekenhuis in de Verenigde Staten, meldde het staatsnieuwsagentschap van Bahrein. Hij zal worden begraven nadat zijn lichaam is gerepatrieerd naar zijn vaderland. Op de begrafenis is slechts plaats voor een beperkt aantal genodigden.