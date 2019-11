Premier Australië bezorgd over Chinese inmenging

De Australische premier Scott Morrison maakt zich grote zorgen over aantijgingen dat China heeft geprobeerd een agent in het Australische parlement te krijgen. Dat nieuws kwam zondag via televisiezender Channel 9.

"Het is diep verontrustend", aldus Morrison. De Australische inlichtingendienst liet na publicatie van het artikel weten dat er al een onderzoek was gestart. "Wij zijn op de hoogte van de aantijging en het onderzoek is in volle gang."

Volgens Channel 9 heeft China geprobeerd een overheidsagent verkozen te laten worden in Australië. Het gaat om de 32-jarige Bo 'Nick' Zhao die kandidaat had moeten worden voor de Liberale Partij. Hij zou de Australische inlichtingendienst ASIO over het Chinese plan hebben verteld. Later werd hij dood gevonden in een hotelkamer.

Een andere man claimt dat hij in Australië een spion is geweest voor China. Hij heeft asiel aangevraagd in Australië. China ontkent dat de man spion was en zegt dat het een veroordeelde oplichter is.