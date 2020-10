Premier Ardern van Nieuw-Zeeland wil verder met Groene Partij

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern gaat ondanks haar historische verkiezingsoverwinning weer samenwerken met de Groene Partij. Die partij krijgt twee ministersposten zodat gewerkt kan worden aan hun „gezamenlijke doelen”.

De Labourpartij van Ardern, die veel lof kreeg voor haar aanpak van de coronacrisis, zou ook zonder coalitiepartner kunnen regeren. De progressieve partij van de premier bemachtigde bij de verkiezingen van deze maand 64 van de 120 zetels in het parlement van de eilandenstaat.

De Groene Partij nam ook deel aan de vorige regering van Ardern. Die samenwerking is volgens de premier goed bevallen. „We hebben in onze vorige regering laten zien dat we goed kunnen samenwerken met de Groene Partij.”