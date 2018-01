Premier Abe eert ‘Japanse Schindler’ Litouwen

De Japanse premier Shinzo Abe heeft zondag een Japanse diplomaat geëerd, die naar schatting 6000 Joden in 1940 van een vrijwel zekere dood heeft gered. Abe deed dat tijdens een bezoek aan het voormalige Japanse consulaat in Litouwen.

Chiune Sugihara diende als Japans consul in Kaunas, destijds de hoofdstad van Litouwen. Hij negeerde zijn superieuren toen hij Japanse visa uitvaardigde aan Joden die door de nazi’s bezet Polen ontvluchtten, ondanks het feit dat zijn land een naaste bondgenoot van nazi-Duitsland was.

„De moedige en humanitaire actie van de heer Sugihara geeft ons richtlijnen over hoe we moeten overleven in deze wereld, waar de op regels gebaseerde internationale orde in verschillende vormen wordt uitgedaagd”, vertelde Abe zaterdag aan verslaggevers. „Ik ben echt trots op hem als Japanner”, zei hij.

Abe’s bezoek aan Litouwen, het eerste door een Japanse premier, komt naarmate Japan meer samenwerking zoekt met landen zoals China, een voormalige tegenstander in de Tweede Wereldoorlog.

Sugihara gaf in juli en augustus 1940 duizenden Japanse doorreisvisa aan Joodse vluchtelingen, en opende zo een route voor hen om via Rusland naar Japan te ontsnappen. Zijn diplomatieke loopbaan werd na de oorlog afgebroken en zijn acties bleven in Japan tientallen jaren na het einde van het conflict grotendeels onbekend.

De meeste Joden van Litouwen, ongeveer 200.000 mensen, werden doodgeschoten in de eerste paar maanden nadat nazi-Duitsland het land bezette in juni 1941.