‘Premie op hoofd van in Oostenrijk doodgeschoten Tsjetsjeen’

Een 43-jarige Tsjetsjeen die zondag is doodgeschoten aan de openbare weg in het Oostenrijkse plaatsje Gerasdorf bei Wien, zou om het leven zijn gebracht omdat er een beloning zou zijn uitgeloofd voor de moord. Dat melden bronnen rond de Tsjetsjeense gemeenschap in Wenen en het Oostenrijkse persbureau APA.

De moord op Mamichan U. (alias Martin B.) komt voor velen in de Tsjetsjeense gemeenschap in Wenen niet als een verrassing vanwege diens videoblogs. Sinds 2007 zou de voormalige politieagent die als vluchteling in Oostenrijk verbleef, 29 video’s op Youtube hebben gezet waarin hij kritiek uitte op de regering van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië.

Die staat onder leiding van president Ramzan Kadirov, die er sinds 2007 een schrikbewind voert. APA meldt dat in de Tsjetsjeense gemeenschap in Wenen al langer geruchten de ronde deden dat het op termijn niet goed zou aflopen Martin B., gezien zijn kritiek op Kadirov en diens familie. Ondanks dat er ook geruchten waren over moordopdrachten en zelfs concrete sommen geld die zouden zijn uitgeloofd, zou Martin B. zich veilig hebben gevoeld.

Twee mannen zijn aangehouden in verband met de moord. De eerste is een 47-jarige Rus, die na een achtervolging werd gearresteerd in de stad Linz. De tweede verdachte was gelijktijdig met het slachtoffer verschenen op de plaats van de moord.

Er zijn eerder soortgelijke moorden gepleegd als nu in Wenen. In 2009 werd een Tsjetsjeense vluchteling op de openbare weg in Wenen neergeschoten.