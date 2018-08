Prefect Gard weerspreekt vermissing kanoërs

De prefect van het Franse departement Gard spreekt tegen dat in het zuidoosten van Frankrijk achttien kanoërs zijn vermist nadat ze tijdens noodweer waren gaan varen. De zender BMTV en andere Franse media hadden de vermissing eerder donderdag gemeld, maar volgens de prefect en de brandweer hadden ze zich gebaseerd op verkeerde bronnen.

De prefect riep de media via Twitter op te stoppen met het verspreiden van ‘fake news’. Hij zei dat op dit moment slechts een persoon wordt vermist in het zuidoosten van Frankrijk.

De vermiste persoon is een 70-jarige Duitser. Hij was in Saint-Julien-de-Peyrolas aan de rivier Ardèche in zijn caravan voor het noodweer gaan schuilen. Die caravan werd meegesleurd toen het water plotseling begon te stijgen. De man was begeleider bij een zomerkamp voor jongeren. Ongeveer 120 Duitse tieners zijn geëvacueerd van het zomerkamp in Saint-Jean-de-Peyrolas.

In het zuidoosten van Frankrijk zijn enkele honderden mensen geëvacueerd van campings die in de buurt van de Ardèche liggen. De rivier is op enkele plaatsen buiten de oevers getreden en daarom zijn de campinggasten in veiligheid gebracht.