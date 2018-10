Predikant VS vrij ondanks celstraf in Turkije

De Amerikaanse predikant Andrew Brunson komt per direct vrij. De Turkse rechter heeft hem veroordeeld tot ruim drie jaar celstraf, maar zei er direct bij dat hij niet meer terug de gevangenis in hoeft, aangezien hij al lang genoeg in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Ook alle beperkingen ten aanzien van de evangelische dominee zijn opgeheven.

Tijdens het requisitoir werd al duidelijk dat justitie op vrijlating aanstuurde. De aanklager eiste weliswaar tien jaar cel tegen Brunson, die terechtstond voor betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van 2016, maar vroeg ook om opheffing van zijn huisarrest en andere beperkende maatregelen.

„Conflict Turkije en VS om predikant kan direct eindigen”

Trump: Geen concessies over vrijlating Brunson

Turkse rechter weigert vrijlating Brunson; Trump: Turkije slecht bezig

Amerikaanse pastor in Turkije is „zo politiek als een deurpost”

Amerikaanse sancties tegen Turkse ministers om predikant