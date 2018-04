Predikant uit VS voor de rechter in Turkije

De Amerikaanse predikant die vastzit in Turkije, ontkent dat hij betrokken is geweest bij illegale activiteiten. „Ik zou nooit iets doen om Turkije te benadelen. Ik hou van Turkije”, zei Andrew Brunson tijdens de rechtszaak in Aliaga.

De autoriteiten beschuldigen de geestelijke ervan te hebben samengewerkt met verboden organisaties. Het gaat volgens de aanklacht, die is ingezien door persbureau Reuters, onder meer om de PKK en de organisatie van Fethullah Gülen, die door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte staatsgreep in 2016. De predikant kan tot 35 jaar cel krijgen.

Brunson, die oorspronkelijk uit North Carolina komt, woont al meer dan twintig jaar in Turkije. De autoriteiten arresteerden hem ongeveer anderhalf jaar geleden. De zaak heeft de relatie tussen Washington en Ankara verder onder druk gezet. De Amerikaanse senator Thom Tillis en de Amerikaanse gezant voor Religieuze Vrijheid, Sam Brownback, waren maandag aanwezig bij de zitting.