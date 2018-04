Predikant Turkije ontkent illegale activiteiten

De Amerikaanse predikant die al anderhalf jaargevangenzit in Turkije, ontkent dat hij betrokken is geweest bij illegale activiteiten. „Ik zou nooit iets doen om Turkije te benadelen. Ik houd van Turkije”, zei Andrew Brunson maandag tijdens de rechtszaak in Aliaga.

De rechtbank besloot zijn hechtenis te verlengen tot de volgende zitting op 7 mei. Brunson zit sinds oktober 2016 gevangen.

De autoriteiten beschuldigen de protestantse voorganger ervan te hebben samengewerkt met verboden organisaties. Het gaat volgens de aanklacht onder meer om de Koerdische afscheidingsbeweging PKK en de organisatie van Fethullah Gülen, die door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte staatsgreep in 2016. Ook zou hij Turkije hebben willen „kerstenen”. Brunsons’ advocaat Ismail Cem Halavurt stelde tegenover persbureau Reuters dat de Turkse Justitie het ambtelijke werk van de predikant uitlegt als „hulp aan terroristische organisaties.” De voorganger kan tot 35 jaar cel krijgen.

Brunson (50), die oorspronkelijk uit de Amerikaanse staat North Carolina komt, woont al meer dan twintig jaar in Turkije. Hij is voorganger van een kleine protestantse gemeente in Izmir. De zaak heeft de relatie tussen Washington en Ankara verder onder druk gezet. De Amerikaanse senator Thom Tillis en de Amerikaanse gezant voor Religieuze Vrijheid, Sam Brownback, waren maandag aanwezig bij de zitting. Ook Norine Brunson, de vrouw van de predikant, was aanwezig.

Na afloop van de zitting werd Brunson teruggestuurd naar een andere gevangenis dan die waar hij tot nu toe vastgehouden werd. Volgens het American Center for Law and Justice, dat de verdediging van Brunson ondersteunt, is de predikant met ruim 20 anderen opgesloten in een groepscel. Volgens het centrum waren tijdens de rechtszitting maandag subtiele geluiden van (christen)vervolging merkbaar.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf maandag een verklaring uit waarin het stelde dat de Turkse Justitie geen zaak heeft tegen Brunson. „We hebben geen overtuigend bewijs gezien dat Brunson schuldig is aan misdaden. We zijn overtuigd van zijn onschuld”, aldus de verklaring.