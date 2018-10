Predikant Brunson op weg naar VS na vrijlating

De Amerikaanse predikant Andrew Brunson is op weg naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump meldt op Twitter dat zijn vrijlating een feit is. „Hij zal snel thuis zijn.”

Advocaat Jay Sekulow liet namens Brunsons familie weten dat hij zelfs al in een vliegtuig zit. Amerikaanse functionarissen zeiden kort daarna, zonder tijdstip te noemen, dat de dominee met een militair toestel Turkije zal verlaten.

PASTOR BRUNSON JUST RELEASED. WILL BE HOME SOON!