Predikant Brunson naar VS na vrijlating

De vrijgelaten Amerikaanse predikant Andrew Brunson keert vermoedelijk terug naar de Verenigde Staten. Amerikaanse functionarissen zeiden dat de dominee met een militair toestel Turkije zal verlaten. Dat gebeurt mogelijk vrijdag al.

Advocaat Jay Sekulow liet eerder namens Brunsons familie weten dat hij al in een vliegtuig zit, maar die uitspraak lijkt voorbarig te zijn. Een cameraman van persbureau Reuters meldde later dat de predikant is aangekomen bij zijn woning in het Turkse Izmir.

De Turkse rechter liet de evangelische voorganger vrijdag vrij. Hij kreeg weliswaar een celstraf van ruim drie jaar omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de couppoging in het land van 2016, maar mocht direct gaan omdat hij lang genoeg in voorarrest heeft gezeten.

In de VS is verheugd gereageerd op de vrijlating van Brunson. De Amerikaanse president Donald Trump meldt op Twitter dat de geestelijke „snel” thuis zal zijn. Raadsman Sekulow bedankte in een verklaring de president, leden van het Congres en diplomatieke leiders „voor hun druk op Turkije om predikant Brunson vrij te laten”.