Pre-advies aan Hof van Justitie: Totaalverbod op onverdoofd slachten mag niet

Advocaat-generaal Hogan van het Hof van Justitie in Luxemburg heeft donderdag uitgesproken dat lidstaten geen voorschriften mogen aannemen die het onverdoofd slachten van dieren „in het kader van een religieuze rite” verbiedt.

Het Grondwettelijk Hof van België had de zaak voorgelegd aan het Hof van Justitie voor een zogenoemde prejudiciële beslissing, een rechtsvraag van een rechter aan een hogere instantie. De kernvraag is of een totaalverbod op onverdoofd slachten verenigbaar is met het EU-recht, met name op het punt van de waarborgen die daarin geformuleerd zijn op het gebied van godsdienstvrijheid.

Verschillende joodse en islamitische organisaties in België hadden het Grondwettelijk Hof gevraagd om nietigverklaring van een verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen is onverdoofd slachten sinds begin 2019 verboden; in Wallonië sinds september 2019. Onverdoofd slachten is in België nu enkel nog mogelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Advocaat-generaal Hogan stelt het Hof voor uit te spreken dat lidstaten geen voorschriften mogen aannemen die onverdoofd slachten voor religieuze groepen onmogelijk maken. In religieuze rites zou ruimte moeten zijn voor een alternatief verdovingsprocedé.

Een dergelijke uitzondering eerbiedigt volgens Hogan de vrijheid van godsdienst en „geeft uitvoering aan het streven van de Unie naar een tolerante, pluralistische samenleving waarin uiteenlopende en soms tegenstrijdige standpunten en geloofsovertuigingen bestaan en met elkaar moeten worden verzoend.”

De conclusie van de advocaat-generaal bindt het Hof van Justitie nog niet. De rechters van het Hof beginnen donderdag met de beraadslagingen over het arrest, dat „op een latere datum” zal worden gewezen.