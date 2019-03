Potvis aangespoeld met 40 kilo plastic in maag

Op de Filipijnen is een dode potvis aangespoeld. Het dier is waarschijnlijk overleden door plastic afval. In de maag van het dier werd veertig kilo plastic gevonden. Volgens natuurbeschermers gaat het om het ernstigste geval ooit van plasticvergiftiging bij een walvis.

Het land wordt door natuurbeschermingsorganisaties aangemerkt als een van de grootste oceaanvervuilers ter wereld. Dat zou komen omdat het land nog altijd plastic voor eenmalig gebruik propageert. Uit autopsie bleek dat het afval vooral bestond uit voedselverpakkingen en boodschappentassen.

Het Wereldnatuurfonds (WWF) zei in een reactie: „De gestrande potvis in de Filipijnen is het zoveelste voorbeeld dat plastic vervuiling dodelijk is voor het leven in de oceanen. Per jaar komt er 10 miljard kilo plastic in de zee terecht: we hebben nog geen idee hoe verstrekkend de gevolgen hiervan zullen zijn voor het functioneren van de oceaan en uiteindelijk voor onszelf. Er moeten bindende internationale afspraken komen om de plastic crisis te stoppen.”