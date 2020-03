„Potentie voor coronacatastrofe in Gaza is heel groot”

De potentie voor een coronacatastrofe in de Gazastrook is heel groot. Het kustgebied is dichtbevolkt en de gezondheidszorg staat al onder zware druk.

Dat zegt professor Elhanan Bar-On van het Israël Centrum voor Rampen Geneeskunde en Humanitaire Respons van het Sheba Medisch Centrum in Tel HaShomer bij Tel Aviv.

Egypte en Israël stonden in de afgelopen jaren slechts beperkt grensverkeer toe. Israël legde ook importbeperkingen op, met als belangrijkste argument dat producten voor de vervaardiging van wapens zouden kunnen worden gebruikt.

Het Israëlisch Juridisch Centrum voor Vrijheid van Beweging waarschuwde vorige week nog dat de Israëlische afsluiting van het gebied een essentiële factor is geweest in de verslechtering van de leefomstandigheden. „Het meeste leidingwater is ongeschikt voor consumptie en elektriciteit is slechts met tussenpozen beschikbaar. Het gezondheidssysteem ontbreekt, de economie staat op het punt van ineenstorting en de werkloosheid is astronomisch.”

Bar-On heeft in de afgelopen weken vergaderingen met Palestijnse artsen gehad op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. Allemaal hebben ze dezelfde vijand: het coronavirus. De ontmoeting met medische professionals in Gaza had plaats bij de grensovergang Erez. „We vertelden over onze ervaringen, gaven onze kennis door en beantwoordden vragen”, zegt Bar-On.

Artsen in Gaza kunnen volgens Bar-On alleen medische basiszorg geven. Op het ogenblik zijn er negen gevallen van coronabesmetting in het kustgebied vastgesteld. Twee Palestijnen die uit Pakistan kwamen, bleken Covid-19 te hebben en werden in quarantaine geplaatst. Later werd duidelijk dat ook zeven Palestijnse bewakers van het quarantainecentrum de infectie hadden.

Groot tekort

„Alle omstandigheden voor een grote ramp zijn aanwezig”, zegt Bar-On. „De Palestijnse artsen daar hebben slechts beperkte middelen. Er is maar één laboratorium in Gaza dat testen uitvoert. Ze hebben een groot tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal en testkits. Maar tijdens al mijn ontmoetingen bleek dat het zeer vakkundige mensen zijn. De besprekingen die we hebben zijn zeer professioneel. Er komt niets over politiek of religie tussendoor. We vertellen hun wat we weten en geven ze advies. We zijn niet de enigen die helpen. Gaza krijgt ook hulp van de Wereldgezondheidsorganisatie en Artsen Zonder Grenzen. Een Amerikaanse groep bouwt een veldhospitaal in het noordelijk gedeelte van de strook.”

De machthebbers van Hamas in Gaza proberen de Palestijnen in thuisquarantaine te houden om de opmars van de verraderlijke ziektekiemen te beperken. Het kost de autoriteiten echter moeite de bevolking zich aan de instructies te laten houden. Er zijn speciale quarantainegebieden ingericht in het noorden en het zuiden van de Gazastrook. Verder zijn er in scholen naast ziekenhuizen afgezonderde ruimtes ingericht om de ziekenhuizen te assisteren. Bar-on heeft ook met zijn Palestijnse collega’s gesproken over het gebruik van telecommunicatiemiddelen bij de behandeling van patiënten, zodat fysiek contact kan worden vermeden.