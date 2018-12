Postmedewerker opgepakt om openen kerstpost

Een Duitse politie heeft een man opgepakt nadat zo’n vijfhonderd enveloppen met kerstpost geopend waren aangetroffen. Hij maakte zich mogelijk schuldig aan diefstal en schending van het briefgeheim, meldt de politie in Hamburg.

De geopende enveloppen waren ontdekt in een sorteercentrum van een postonderneming. Het ging volgens de politie in alle gevallen om kerstpost. Het bedrijf stelde vervolgens een intern onderzoek in en kwam de 24-jarige man op het spoor. Hij werkte voor een ander bedrijf en ging over het legen van de brievenbussen waar de enveloppen kennelijk in hadden gezeten.

De man zou ook nog honderden brieven opzij hebben gelegd. De politie heeft inmiddels huiszoeking gedaan bij de twintiger, maar daarbij kwamen geen gestolen poststukken meer aan het licht.