Postkantoren VS alsnog doorgespit op achtergebleven briefstemmen

Het Amerikaanse staatspostbedrijf US Postal Service (USPS) zegt locaties in ongeveer een dozijn staten met mogelijk achtergebleven briefstembiljetten alsnog te hebben doorgespit, zoals een rechter in Washington had opgedragen. De biljetten moeten naar verkiezingsfunctionarissen worden gebracht.

De posterijen hadden dinsdagochtend laten weten dat 300.523 stemmen door het hele land waren geregistreerd bij binnenkomst in de postsorteercentra, maar vervolgens niet door de scanners zijn gegaan om naar de stemmentellers te worden gebracht. De rechter gelastte vervolgens dat deze moesten worden opgespoord.

De advocaten van USPS zeiden daarna dat de werkprocessen van het postbedrijf te zeer verstoord zouden raken als het gerechtelijk bevel zou worden uitgevoerd. Maar daar is volgens het bedrijf nu toch aan voldaan.

Burgerrechtenorganisaties waren naar de rechter gestapt uit vrees dat de honderdduizenden stemmen verloren zouden gaan. Het gaat onder meer om locaties om postkantoren in traditioneel Democratische steden als Detroit, Philadelphia en Atlanta. De uitspraak geldt ook voor delen van ‘swing states’ waar nog niet zeker is wie er gaat winnen, zoals Pennsylvania.