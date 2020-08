Posterijen VS waarschuwen dat stemmen per post te lang duurt

De Amerikaanse posterijen hebben gewaarschuwd dat stemmen per post te lang zou kunnen duren voor miljoenen kiezers. De post zegt in een brief die eind juli aan 46 staten en de hoofdstad Washington is verstuurd, dat ze niet kan garanderen dat ze de per post uitgebrachte stemmen op tijd kan bezorgen om mee te tellen. Het staatsbedrijf stelt dat de opgestelde plannen en deadlines voor stemmen per post in veel plaatsen niet zijn afgestemd op de manier waarop het postbedrijf werkt. „Zoals wij het begrijpen worden dan stemmen te laat bezorgd om nog te worden meegeteld”, luidt de brief.

De presidentsverkiezingen zijn op 3 november. President Trump heeft zich herhaaldelijk tegen stemmen per post gekeerd, omdat dit volgens hem zou leiden tot lang uitstel van de verkiezingsuitslagen. Ook biedt het kansen voor verkiezingsfraude. Veel Republikeinen zien ondanks het coronavirus weinig in het stemmen per post. Veel Democraten zouden dat graag wel gaan doen. Veel staten bereiden het stemmen per brief al grondig voor, maar Trump hamert erop dat de kiezers naar een stembureau zouden moeten gaan.