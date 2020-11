Postbode Pennsylvania bekent verzinnen stemfraudebeschuldigingen

Een medewerker van het Amerikaanse staatspostbedrijf US Postal Service (USPS) uit de staat Pennsylvania heeft toegegeven dat hij eerdere beweringen van verkiezingsfraude uit zijn duim heeft gezogen, meldt The Washington Post. De postbode, Richard Hopkins, had beweerd dat een leidinggevende in de plaats Erie medewerkers had geïnstrueerd om te laat verstuurde briefstemmen te antedateren om ze te laten meetellen.

Naar de beweringen van Hopkins is meermaals verwezen door hoge Republikeinse politici, die met president Donald Trump, de verliezer van de verkiezingen, beweren dat er sprake was van doorgestoken kaart en de uitslag juridisch aanvechten. Voor die bewering is vooralsnog geen enkel bewijs.

Onder anderen de Republikeinse senator Lindsey Graham verwees naar de aantijgingen in een brief aan het ministerie van Justitie waarin hij pleitte voor een onderzoek naar de verkiezingen. Daarop spoorde minister van Justitie William Barr aanklagers in een brief aan om onderzoeken in te stellen na de vermeende misstanden rond de verkiezingen.

De 32-jarige USPS-medewerker zou zondag aan inspecteurs van het postbedrijf hebben toegegeven dat er niks waar is van zijn eerdere beweringen en heeft een schriftelijke verklaring onder ede getekend waarin hij de aantijgingen intrekt, bevestigen meerdere ingewijden. Hopkins reageerde niet op vragen om commentaar.

De leidinggevende die hij beschuldigde, noemt de eerdere aantijgingen „100 procent onjuist”. Volgens de leidinggevende betrof het beschuldigingen „door een medewerker die recentelijk meerdere malen gestraft is”.

De USPS-inspecteurs informeerden de leden van het Amerikaanse parlement dinsdag dat Hopkins zijn beschuldigingen heeft ingetrokken, aldus de assistent van een parlementariër.

Hopkins werd om zijn beschuldigingen geprezen door de complotdenkersgroep Project Veritas. Die loofde maandag een beloning van 25.000 dollar uit voor „tips over verkiezingsfraude in Pennsylvania uit eerste hand”.

Een crowdfunding-website onder Hopkins’ naam had dinsdagavond al 136.000 dollar opgehaald. „Uw donaties helpen mij in het geval dat ik onterecht wordt ontslagen of wanneer ik gedwongen word ontslag te nemen omdat ik wordt buitengesloten door mijn collega’s”, staat op de webpagina. „Het zal me helpen opnieuw te beginnen op een plek waar ik me veilig voel, en me helpen om kinderalimentatie te betalen tot ik in staat ben me weer ergens te vestigen en een baan te krijgen.”