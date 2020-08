Post VS waarschuwt voor vertragingen bij stemmen per brief

De Amerikaanse post waarschuwt voor vertragingen bij het stemmen per brief voor de presidentsverkiezingen op 3 november. Als mensen hun stembiljet niet op tijd op de post doen, kan het zijn dat de stem niet wordt meegeteld.

In sommige staten kunnen kiezers een stembiljet nog een paar dagen voor de verkiezingen aanvragen. Er is dan een aanzienlijk risico dat de kiezer tijd te kort komt, benadrukt het al jaren met verlies kampende overheidsbedrijf.

Door de coronacrisis lijken veel Amerikanen geneigd te zijn per brief te stemmen om zo een stembureau te mijden. Ook de Democratische Partij, de rivaal van de Republikeinen van president Trump, ziet het als prima alternatief. Trump daarentegen vreest fraude en gaat fel tekeer tegen het stemmen per brief.

De Democraten manen Amerikanen die per post wil stemmen, dat vroeg genoeg te doen om te voorkomen dat stemmen verloren gaan. Volgens het Democratische kopstuk Nancy Pelosi zal de regering-Trump de postbezorging vertragen voor de verkiezingsdag: „Ze gaan er alles aan doen om de post te vertragen. En dat klopt gewoon niet.”

Onlangs zei Trump nog dat hij zich verzet tegen elke financiële steun in nieuwe coronaviruswetgeving die is bedoeld om de Amerikaanse posterijen te helpen de verwachte stroom stembiljetten te verwerken. Maar hij zei ook dat hij het wetsvoorstel niet met een veto zal tegenhouden.