Post Uit Permski Krai: Heikele avonturen op Russische winterwegen

Zonder winterbanden, een liniaal en een goede vriend kom je op een trip in Rusland niet ver. In onze Daewoo Nexia, een Opel Kadett die in Oezbekistan wordt nagemaakt, maken we een reis door de Oeral. En dat brengt avonturen met zich mee.

Aan een BMW heb je in Rusland niks, zegt een goede vriend, Maxim. De maximum snelheid is hier 90 en om de zoveel kilometer moet je in de remmen vanwege een langzaam rijdende vrachtwagen of een gat in de weg. Bovendien zitten die wagens helemaal vol met computers. Daar heb je niks aan als het hier 25 graden onder nul is en je auto niet wil starten. Dus kocht ik een derdehands Daewoo Nexia uit 2012 voor 100.000 roebel, omgerekend zo’n 1400 euro.

Inmiddels staat de auto op naam van mijn vrouw (zij is Russisch), omdat elke keer als mijn visum afliep ook de registratie van de auto eindigde. Dat was steeds weer een heel gedoe. Het is ons nog niet één keer gelukt om de registratie binnen twee weken rond te krijgen. De Russische bureaucratie is frustrerend en tijdrovend. Zo werden we tot tweemaal toe naar een deurwaarderskantoor gestuurd. De vorige eigenaar had nog schulden bij de overheid en het kantoor had nog niet in het systeem staan dat de eigenaar de auto had verkocht.

„Als het glad is op de weg, en je begint te slippen, wat moet je dan doen?”, vroeg mijn schoonvader aan mij, toen ik hem vertelde dat we een roadtrip gingen maken. Als Nederlander had ik geen idee. De dagen dat het écht glad is in Nederland zijn op één hand te tellen. „Dan moet je gas geven”, luidde het antwoord. „Als ik jou was, zou ik maar goede winterbanden onder je auto zetten –met spijkers– dan kom je de winter veilig door.”

Wie de Russische wegen berijdt in een wat oudere auto, komt er al vrij snel achter wat een ”rejka” is. Door de keren dat ik vol met mijn linkervoorband in zo’n gat knalde, begon mijn stuur scheef staan. Op een gegeven moment moest ik constant naar links sturen, anders nam mijn Nexia automatisch de eerste afslag naar rechts. De draagarm heb ik laten vervangen door een origineel. „Je kan er ook een goedkoper Chinees onderdeel in laten zetten, maar dan ben je binnen enkele maanden weer aan de beurt”, zeiden mijn adviseurs.

Op Youtube vertelt een automonteur dat de portieren van de Daewoo Nexia ongekend makkelijk open zijn te krijgen- op onconventionele wijze dan wel. Die wetenschap bleek ik nodig te hebben. Het alarmsysteem in mijn auto –made in China– stopte ermee. Mijn sleutel paste niet meer in het sleutelgat, en dus moest ik vertrouwen op mijn vergrendelsysteem-op-afstand. Dat werkte dus prompt niet.

De monteur van Youtube reikte de oplossing aan: heel simpel, met een 30 centimeter lange liniaal. „Verwijder het rubber bij het raam van de portier. Schuif de liniaal langs het raampje de deur in en druk dan naar beneden.” Maxim en ik keken elkaar aan. Als het zo simpel is, hadden we urenlang voor niets geprutst. En warempel: de deur was in nog geen vijf seconden open.

’s Nachts rijden is helemaal een ramp. Niemand lijkt er ook maar enig probleem mee te hebben dat het grootlicht aanstaat. „Je moet gewoon je grootlicht aan doen”, adviseerde Maxim. „Dat doe ik ook altijd.”

Conclusie: in Rusland de weg op zonder goede Russische vriend, is geen goed idee. Als je er niet uitkomt, is er altijd nog internet. En vergeet de liniaal niet.