Post Uit Minsk: drankje van zonnebloempitten, mierikswortel en dille

In Minsk is de cocktailbar in opkomst; een opmerkelijke trend in de tot voor kort zo grijze hoofdstad van Europa’s „laatste dictatuur.” Goedkope wodka maakt plaats voor vernuftige drankjes.

Dus besloot ik mijn smaakpapillen eens te beproeven. Al in de Zibitskajastraat, in het oude stadscentrum, werd ik op mijn wenken bediend. Hier openden het afgelopen jaar liefst zeven nieuwe bars de deuren. In El Pushka, een knus huiskamercafé met een rechthoekige houten bar waarachter een rijkdom aan fleswerk glom, sprak ik Anton, een barman die het eigenlijk te druk had met het shaken van zijn cocktails.

Jaren geleden begon hij als ober in een stijf witteboordenrestaurant, vertelde hij, zoals je er veel hebt in Minsk. Maar na een bezoek aan Berlijn, dé stad van de cocktail, gooide hij het roer om. „In Wit-Rusland lopen we steevast drie jaar achter”, zegt hij. „Maar als we eraan beginnen doen we het goed – en op onze eigen manier.” Zo bereidt Anton drankjes met lokale producten zoals zonnebloempitten, mierikswortel, dille en berkensap.

Antons verklaring voor het snel groeiende aantal bars in Minsk? De overheid staat het toe, zegt hij. Het is nog wel een hoop gedoe, je moet stempels hebben van allerlei instanties, maar ach, elk vak heeft nadelen. „Als je weet wat je doet, kun je plezier hebben in dit land”, verzekerde hij me.

Ik vroeg hem naar een ander fenomeen waarop een bezoeker me attendeerde: de ”speakeasy bar”, ofwel ”fluisterbar”. Tijdens de Amerikaanse drooglegging in de jaren 20 werd alcohol alleen geschonken op geheime plekken. Het is onder cocktailbars –ook in Minsk– een hype om te spelen met het imago van moeilijk vindbaar –en dus exclusief– te zijn.

Anton gaf me aanwijzingen over Embargo, zo’n ‘geheime’ bar die ergens in die-en-die-straat moest zitten. Ik zoeken, rondvragen, en ja, de vierde jongeman die ik aanklampte wist gelukkig de weg. Ik moest de donkere binnenplaats op, wees hij, dan naar links, en inderdaad, achter een klein terras was een voordeur. Ik trad binnen in een dampende huiskamer waar elke stoel bezet was, met dertigers die aandachtig luisterden naar een zanger met gitaar die in een hoek op een barkruk een optreden verzorgde.

Pas na zijn spel durfde ik een stap naar voren te zetten, en de barman, Alexander, schoof direct een kruk bij. Hij trakteerde me op een specialiteit van het huis: een cocktail gemaakt van boekweit, bessen en koffie, gekoeld met ijsklontjes.

Een menu ontbreekt, legde Alexander uit. „Vertel je smaak en we maken het voor je.” De barman had een paar jaar in Moskou gewerkt om geld te verdienen, en had nu met Embargo zijn droom waargemaakt. Maar hij wilde meer. Alexander opende een deur, waarachter een ware bruine kroeg in wording tevoorschijn kwam, met houten meubilair en een piano. De meeste Wit-Russen bezoeken de bar puur om te drinken, legde hij uit, in hun eentje of met vrienden. „Bij jullie in Amsterdam gaan mensen met hun gezin. Ik wil het eerste familiecafé openen in Minsk.”

Nadat Alexander me nog even demonstreerde hoe ik zelf een cocktail moest maken, keerde ik terug naar de bar van Anton. „Wit-Russen moeten leren drinken”, riep Anton me toe. „Velen drinken hier om het leven te vergeten. Jongeren willen het beter doen.” Het zegt veel over de ontwikkeling van het land.