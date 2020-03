Post Uit Kopenhagen: Thuiswerken valt hier ook niet altijd mee

„Ik verveel me thuis en het is zwaar met mijn kind”, mailt collega Emilie. Geruststellend antwoord ik dat ik vergelijkbare uitdagingen heb met drie levenslustige pubers om me heen.

Thuiswerken voor zo’n lange periode valt niet mee. Maar zeker niet in Kopenhagen, waar veel mensen klein behuisd zijn en erg dicht op elkaar wonen. Zo heeft Kopenhagen wel 8832 inwoners per vierkante kilometer. Dat is een veel hogere bevolkingsdichtheid dan bijvoorbeeld Amsterdam met ‘slechts’ 5214 inwoners op hetzelfde oppervlak.

Een collega heeft deze week een videoconferentie georganiseerd om zo met elkaar de goede verhalen van het thuiswerken met elkaar te delen en het gebrek aan sociale contacten met collega’s wat te compenseren.

Tijdens de coronacrisis is afstand bewaren het credo. Maar in deze zorgelijke tijden wordt ook juist opgeroepen tot ”fælleskab”, een mooi Deens woord voor gemeenschapszin. „De gemeenschap kan dus iets doen door samen op te trekken en door met haar koopgedrag de winkels te blijven steunen”, postte een Deense zakenman op mijn Linkedin-account.

Onlangs was fælleskab ook het thema van de Bijbelstudiegroep die ik weleens bezoek in de Evangelikirken. Gemeenschap van christenen is cruciaal in alle tijden en op alle plaatsen. Helaas kreeg ik een berichtje dat vanwege corona ook deze bijeenkomsten zijn afgezegd. Voorlopig geen fælleskab daar. Ook hier hebben de kerken dus te maken met beperkingen vanwege het besmettingsgevaar en gaan kerkdiensten niet door.

In Denemarken zijn ze vroeg met de maatregelen begonnen. Sneller dan in Nederland. Op 12 maart waren alle scholen en universiteiten al gesloten. Kinderen moeten dus thuis worden onderwezen. Ook gingen –anders dan in Nederland– de grenzen al op zaterdag 14 maart om 12:00 uur dicht om de verspreiding van het virus tegen te gaan.. Die sluiting duurt nog tot en met maandag 13 april.

Toch is ook Denemarken typisch een Noordwest-Europees land, waar men een groot vertrouwen heeft in het verantwoordelijkheidsbesef van de burger en het creëren van draagvlak voor de maatregelen. Zo mochten burgers tot voor kort nog in groepen van maximaal acht personen naar buiten. Een maatregel die er verder echt uitspringt is het besluit om juist méér treinen te laten rijden om zo de mensen meer ruimte te geven tijdens het reizen.

Velen houden zich aan de regels door vooral thuis te blijven werken. Het vrijwel verlaten metrostation Nørreport in Kopenhagen is daar een stil bewijs van. Anderen, zoals mijn collega Mikkel, vertrekken uit de stad naar hun zomerhuisje om in een rustiger omgeving te bivakkeren.

Het handhaven van de regels is geen sinecure. Daarom hield koningin Margarethe een nogal pittige toespraak. Anders dan koning Willem Alexander –die zich in zijn rede meer als een vriendelijke oom presenteerde– sprak de Deense vorstin als een echte moeder des vaderlands met name haar jongere landgenoten vermanend toe en wees hen nadrukkelijk op hun verantwoordelijkheidsgevoel.

Het coronavirus gaat ook de universiteit in Kopenhagen waar ik werk niet voorbij. Dat betekent dus vooral thuiswerken en de studenten via e-mail en Skype begeleiden.