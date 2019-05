Post Uit Karinthië: als het bewolkt is, doet de pinautomaat het niet

„In Karinthië is alles minder”, beweren ze in Tirol, zodra ze daar horen dat wij een huis zoeken in de meest zuidelijke deelstaat van Oostenrijk. „Daar lopen ze hopeloos achter!”

„Misschien passen wij er dan wel des te beter”, zegt mijn vrouw vrolijk. En dus zoeken we verder, en vinden. Inmiddels wonen we een kleine drie jaar in ”Kärnten”. Dat het hier ‘minder’ zou zijn, is ons nog altijd niet opgevallen. Huizen en tuinen liggen er doorgaans riant, ruim en netjes bij in het mooie landschap. Niet zelden zijn ze voorzien van een zwembad plus een barbecue op een vriendelijk terras.

En achterlopen? Het is maar wat je belangrijk vindt. Maar met computers en pinautomaten lijken de mensen hier inderdaad iets minder te doen dan in Nederland.

Als onze jongste op de Volksschule een speekbeurt moet houden, maakt ze daar automatisch een powerpointpresentatie bij. De onderwijzeres vindt dat zo fantastisch, dat ze er een andere juf bijhaalt, die de presentatie ook te zien krijgt. Vervolgens moet de 10-jarige hem zelfs een derde keer houden, nu voor Herr Direktor.

Als ik onze eerste Oostenrijkse auto ga ophalen en wil afrekenen, sta ik raar te kijken. Per pin betalen is niet mogelijk. Daar sta ik dan. Ettelijke duizenden euro’s heb ik doorgaans niet contant op zak en een geldautomaat blijkt niet in de buurt te zijn. Trouwens, al was die er geweest, zo’n groot bedrag trek je ook niet zomaar in één keer uit de muur. Helaas. Vrouwlief, die mij met een geleende auto bij de garage heeft afgezet, is alweer vertrokken om boodschappen te doen. Per telefoon kan ik haar niet bereiken. En zo wacht mij een lange tocht te voet, in plaats van de verwachte, feestelijke terugrit in een nieuwe wagen.

Het gemak van het pinnen is nog niet tot iedereen doorgedrongen. Er speelt hier in de bergen echter nog iets anders mee. Heb je ergens op een top een schnitzel gegeten, dan kan het gebeuren dat het Gasthaus wel over een pinautomaat beschikt, maar dat die het niet doet. Ook dat maken we op een avond mee. „We zitten te ver van de bewoonde wereld”, legt de serveerster uit. „Als het een beetje bewolkt is, doet-ie het meestal niet.”

Wij hebben slechts een paar euro bij ons en al die haarspeldbochten afdalen om in het dal geld te halen én weer omhoog te kronkelen, trekt ons niet bepaald. Gelukkig mogen we het geld bij een benzinepomp beneden afgeven, waar de waard het zal oppikken als hij voor inkopen de berg af moet.

Als je een paar keer je neus hebt gestoten, leer je vanzelf dat je gewoon wat meer contanten bij je moet hebben. Je stelt je erop in, en de banken ook. Wie hier 100 euro of meer opneemt, krijgt standaard de groene flappen die je in Nederland zelden ziet.

Wat wel wonderlijk blijft, is het geel-witte briefje dat we elk voorjaar in de bus krijgen: ”Uw geldbedrag is er!” Of we op de eerstvolgende werkdag een bedrag willen afhalen bij het postkantoor. Het betreft een teruggave. Afzender is het Finanzamt, zoiets als de Belastingdienst. Enigszins argwanend meldden we ons de eerste keer bij het postkantoor. Inmiddels weten we dat het werkt. Even legitimeren, en dan wordt het geld keurig uitgeteld. De reden van deze verrassing is ons een raadsel. BTW-teruggave en dergelijke stort het Finanzamt verder gewoon op onze bankrekening. Toch maar eens bij de boekhouder informeren.