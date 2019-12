Post Uit Jeruzalem: in de ene winkel kan meer dan in de andere

Het is een voorrecht dicht bij de winkels te wonen. Ik hoef maar over te steken en ik ben bij twee minimarkten, volgestouwd met koekjes, wijn, melkproducten, koffie en schoonmaakmiddelen.

Fruit en de flessen water en frisdank staan wegens plaatsgebrek voor de deur. Deze winkeltjes worden door families geleid. Om een uur of zes zijn de broers er al. Dan komen namelijk de vrachtwagens om zuivelproducten, broodjes of andere spullen te brengen. De winkel is al om zeven uur open. Als ik een paar minuten te vroeg kom, is het ook niet erg. Men is daar gemakkelijk en vriendelijk voor de klanten. Om even voor achten is het druk, want dan kopen kinderen snoep op weg naar school. Pas om acht uur ’s avonds gaan de winkeltjes dicht.

De supermarkt in het winkelcentrum bij ons in de straat sluit om tien uur. De klanten en personeelsleden zijn zowel Joden als Palestijnen.

Bij de kassa is de rij meestal niet zo lang, behalve vlak voor sjabbat. Hup, de producten gaan op de band bij de kassa. Voordat ik de kans krijg om af te rekenen met contanten of de creditcard, vraagt de caissière of ik nog een van de producten wil die bij haar kassa staan. „Nog olijfolie meneer? Of een lekkere cake voor bij de koffie? En wilt u nog lid worden van onze supermarktclub? Dan krijgt u extra voordelen bij het winkelen. Nee? U mag in elk geval wel een gratis dagblad mee.”

Voor de supermarkt kan ik ’s morgens het gratis Hebreeuwse dagblad Israel HaYom krijgen. Dat is het dagblad dat de Amerikaanse casinomagnaat Sheldon Adelson sponsort. Deze miljardair is voor premier Benjamin Netanyahu van Likud en dat is te merken.

Naast de supermarkt bevindt zich de bank met een vertrek met zes geldautomaten dat altijd open is. Gelukkig reageren de geldmachines ook uitstekend op Nederlandse bankpasjes. De banken varen er wel bij, zo zie ik op de afrekeningen waar de kosten voor opname met een buitenlandse pas op vermeld staan. Het is niet prettig om te zien hoe de euro waarde verliest tegenover de Israëlische sjekel.

Verder hebben we in ons winkelcentrum nog kledingzaken, een snoepwinkel met een zeer uitgebreid assortiment, een kapsalon, een makelaar en zeker vijf eetcafés.

Het winkelcentrum heeft twee lagen met winkels. Het blijkt dat op de eerste verdieping meer kan dan op de begane grond. Op de begane grond zijn alle zaken op sjabbat dicht en het eten is er kosjer.

Maar op de bovenste etage zijn twee eetcafés die door Palestijnen worden gerund, met daartussen de huisartsenpost. De ene Palestijn is een specialist in hummus. Daar zie ik vaak seculiere Joden, Palestijnen of buitenlanders. Ze zitten aan de tafeltjes te eten. Of ze kopen complete maaltijden en nemen deze in papieren tassen mee naar huis. Een Joodse dame die altijd haar vaardigheden in de Nederlandse taal op mij uitprobeert, loopt er binnen voor een bekertje Arabische koffie.

De hamburgerspecialist heeft deze dagen een grote kerstboom in de winkel geplaatst. Toen ik met Pesach (het Joodse paasfeest) een keer voor dit eetcafeetje langs liep, zat het helemaal vol met politieagenten. Veel Druzen die politieagent zijn en Arabisch spreken, werken dan in de Oude Stad. Maar als ze even vrij hebben, moeten ze wel ergens een broodje met hamburger kunnen eten.