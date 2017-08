Post uit Ethiopië: God gebruikt ook onze school voor de bouw van Zijn Koninkrijk

We weten dat God hier, in de Ethiopische stad Debre Zeit, kinderharten heeft veranderd. Door het christelijk onderwijs waarin wij mogen werken.

Helemaal mooi is dat Hij onze school in Debre Zeit ook gebruikt om volwassenen tot Hem te brengen. Een mooi voorbeeld is Huruma – iedereen noemt hem trouwens Teddy. Hij komt van het platteland, ergens achter de hoofdstad Addis Abeba. Huruma is tussen de koeien en geiten opgegroeid in een religieus gezin. Het heet christelijk, maar het is een godsdienst van vormen; een kruisje slaan als je langs een kerk komt; vasten als de kalender het voorschrijft; biechten bij de priester; bidden tot Maria. De bijbelheiligen zijn onbekend en Jezus al helemaal.

Teddy vond in Debre Zeit een technische opleiding. Dat was iets wat bij hem paste. Hij had hier geen familie en kennissen bij wie hij onderdak kon vinden. Dus was hij genoodzaakt een baantje naast zijn studie te vinden om een huisje te kunnen huren en in zijn dagelijkse behoeften te voorzien. Op die manier kwam hij bij onze school terecht. Wij zochten een nachtbewaker. Voor een eurootje per nacht zorgde hij ervoor dat het schoolterrein veilig bleef.

We hebben op school ’s nachts drie wachten. Om beurten slaapt een van hen, de andere twee lopen wacht. Tijdens de nachtelijke uren hebben de mannen natuurlijk van alles met elkaar besproken. En het ging daarbij niet alleen over koetjes en kalfjes. Teddy maakte kennis met collega’s die baden voor hun eten en spraken over Jezus, de Zaligmaker. Ze hadden het niet over allerlei vormen en gewoontes, maar over Iemand Die er altijd is, altijd luistert en altijd helpt. Teddy heeft geluisterd en kwam erachter dat hij iets miste.

Zo vroeg hij aan zijn collega’s: „Leer me bidden. Ik weet niet hoe het moet.” In de nachtelijke uren, zonder dat iemand het zag of hoorde, zijn er gebeden opgestegen naar de hemel. Niet alleen in de klaslokalen tijdens de dagopeningen, maar ook ’s nachts in het wachtershuisje, in het donker. Teddy ging op zoek naar de waarheid en kreeg antwoord op zijn vragen in de kerk van een van zijn collega’s. „Toen leerde ik Jezus kennen. Ik kwam erachter dat Hij mij kende. Ik dacht altijd dat God ver weg is, maar Hij kwam dichtbij en woont nu in mijn hart.”

Teddy laat in zijn leven zien dat hij een christen is. Toen hij op zoek ging naar een meisje om mee te trouwen, is hij naar de kerkenraad gegaan en heeft hij gevraagd wie het beste bij hem paste. Wij lachen er misschien een beetje om, maar het was een oprechte keuze om voor de rest van zijn leven God te dienen.

Nadat ze een jaar waren getrouwd, werd hun eerste kind geboren. Hij heet Samuël: van de Heere gebeden. Absoluut! Vorig jaar is Teddy tot ouderling gekozen in zijn kerk.

Zo bouwt God Zijn Koninkrijk, onverwacht, ongedacht, onberekenbaar. Maar het groeit en nadert zijn voltooiing. Totdat het laatste gebed is verhoord.