Post Uit Caïro: de hond en een plastic tas die een witte kip bleek te zijn

Vanuit de bus in Caïro zag ik pas een hond lopen met een kip in zijn bek. Een hele kip! Vuilnis ligt in de Egyptische hoofdstad overal op straat, dus ik dacht eerst dat het om een witte plastic tas ging.

Toen ik nog eens goed keek vanuit het busraampje, viel mijn mond open van verbazing. De kip bleek ook nog eens te leven. De hond had het arme dier in zijn bek en liep er mee over de tramrails. Het stadsspoor stamt nog uit de gloriedagen van de Egyptische hoofdstad, toen Caïro nog een schone stad was.

Ik heb van verscheidene mensen van de vorige generatie gehoord dat in de jaren ’50 en ’60 Caïro een heel andere stad was dan nu. Vrouwen droegen minirokjes, zonder dat iemand ze een strobreed in de weg legde. Tegenwoordig scoort Caïro hoog op de lijst van seksuele intimidatie tegen vrouwen. De meeste moslimvrouwen dragen een hoofddoekje – en als christenvrouw bedek je in elk geval je schouders in het openbaar.

Op de meeste plaatsen is de tram niet meer in gebruik en is de rails bezaaid met glas en vuilnis. De rails loopt door het midden van de straat, met aan weerskanten troittors.

Ik vertelde het aan mijn man die naast me in de bus zat. De andere passagiers sloegen er kennelijk geen acht op. Ik hoorde in elk geval geen enkele kreet of verbaasde reactie van mijn medepassagiers.

In Caïro is van alles mogelijk, dat wist ik al, maar dit had ik nog nooit gezien. Hoe kwam die hond aan de kip? Duidelijk is dat het om een straathond ging, waarvan er helaas veel zijn in de straten van Caïro. Net als straatkatten trouwens. Straatkippen zijn er echter niet.

Dus waar kwam die witte kip dan vandaan? Ik neem aan dat de hond haar had gestolen van een van de vele winkeltjes waar levende kippen worden verkocht – en op verzoek live geslacht.

Schrik niet, het kan er ook anders. Ik heb al een aantal keren bij een dergelijk winkeltje kippenpoten en kipfilet gekocht zonder te zien dat het dier wordt geslacht. Je kunt bij dergelijke winkeltjes ook een kip kopen die al het loodje heeft gelegd – zolang de voorraad strekt.

Maar je kunt dus ook een levende kip uitkiezen, zoals een Nigeriaanse vriendin van me deed en het beest ter plekke laten slachten. Zij verstaat de kunst een geslachte kip schoon te maken. Je kunt ook zoals in Nederland bij de slagerij of supermarkt terecht. Het verschil met een supermarkt of slagerij is dat de kip bij deze winkeltjes vaak verser en daardoor lekkerder van smaak is.

De winkeltjes zijn qua aanbod vergelijkbaar met een Nederlandse poelier, maar daar houdt de vergelijking dan ook direct op. De Egyptische winkeltjes zien er uit als een klein model boerenstal met kippen. De grond is vaak ronduit vies en er staan grote manden waarin de levende kippen worden vastgehouden. Soms laten ze de kippen ook vrij rondlopen, blijkbaar met alle gevolgen van dien.

Daarin wijkt Caïro af van het Nederlandse beeld van een stad. De Egyptische hoofdstad is een metropool met torenhoge gebouwen, flats, metro, straathonden én boerderijtaferelen. En zo nu en dan een straathond met een plastic tas, eh... een kip in zijn bek.