Post Uit Berlijn: Snelheidslimiet is voor veel Duitsers een vies woord

We hadden vroeger bij ons in het dorp in Nederland een buurjongen met een heel snelle rode cabrio. Natuurlijk werd zijn bolide met enige jaloezie nagestaard.

Maar toen Nederlandse gemeenten massaal besloten om enorme drempels aan te leggen, werd er toch wel met enige ”Schadenfreude” om onze dorpsgenoot gegniffeld.

Zijn oplossing: op zaterdag even alle remmen los op de Autobahn – zo ver is het niet naar de Duitse grens. Opgroeiend in drempelland, waar je alweer moet afremmen voor het volgende dorp voordat je de maximumsnelheid aantikt, is deze grenzeloze racebaan om de hoek wel aanlokkelijk.

Ook ik heb destijds als negentienjarige de grenzen van mijn eerste autootje opgezocht. De met vrienden gekochte gezinsbak voor een rondreis door Europa, tikte sidderend de 190 kilometer per uur aan. Fenomenaal.

Bij veel landgenoten gaan de oogjes glinsteren als het over de Autobahn gaat. Iedereen heeft er wel eens zijn bolide tot het uiterste gedreven. Wat voelt het lekker om die vrijheid te proeven.

Wereldwijd zijn er slechts enkele landen die geen maximumsnelheid op de snelweg kennen, waaronder Noord-Korea, Afghanistan en Duitsland. Waarschijnlijk kunnen alleen onze oosterburen daadwerkelijk hiervan genieten.

Tegelijk besef je ook hoe bizar deze uitzondering is. De keerzijde is dan ook erg duidelijk. Wanneer je met 200 kilometer per uur een stuurfoutje maakt, zijn de gevolgen bijna direct fataal. Je hele auto verfrommelt in één grote kreukelzone.

Recent schreef Der Spiegel over een stuk snelweg in Brandenburg, waar, nadat in 2005 een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur werd ingevoerd, het aantal ongevallen halveerde.

Ook is al dat gasgeven zeer schadelijk voor het milieu.

Uiteraard hebben diverse politici in Duitsland wel eens een balletje opgeworpen om eens iets aan dat geraas te doen. Het bleek vaak bijna politieke zelfmoord. Bijna geen enkele politieke partij is te porren voor een ”Tempolimit”. Vooral uit angst voor de toorn van de kiezer. Verkeersminister Scheuer (CSU) stelde eerder dit jaar zelfs dat het indruist „tegen elk gezond mensenverstand.”

Premier Kretschmann (Groenen) van Baden-Württemberg verwoordde daarop hoe gevoelig dit thema ligt. „Wat voor de Amerikanen de vrijheid van vuurwapens is, is voor de Duitsers het ongelimiteerd jakkeren.” Zelfs na de zoveelste schietpartij op een school, is er in de VS geen meerderheid voor restricties voor vuurwapens te vinden. In Duitsland geldt dit voor de maximum snelheid na zware ongevallen.

Vanuit deze achtergrond kunt u de reactie wel raden, toen de Nederlandse regering het verlagen van de maximum snelheid naar 100 kilometer per uur voorstelde. Normaal gesproken zouden Groenen weinig moeten hebben van een VVD’er; nu werd de rechts-liberale Mark Rutte op het schild gehesen als lichtend voorbeeld voor duurzaam Duitsland. Veel andere politieke stromingen in Duitsland ontvingen het nieuws met een mengeling van onbegrip, schrik en medelijden.

Ik vraag me af wat dit enorme verschil gaat betekenen voor beide landen. Krijgen we straks steeds meer Hollandse ‘racetoeristen’ op de Autobahn? Of hebben we als Nederlanders misschien een beetje draagvlak gecreëerd voor een Duitse Tempolimit van 130 kilometer per uur?