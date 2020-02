Post Uit Addis Abeba: honden verkopen is lucratieve business in Ethiopië

Honden zijn geliefde handelswaar in Ethiopië. Desnoods geef je je voormalige straathond het etiket van een mooi ras en vang je bij verkoop van het dier zomaar de hoofdprijs.

Binnenkort lopen er drie honden op ons erf. Hoewel de bezitters van deze dieren geen aangeboren dierenvrienden zijn, is het hebben van een hond in Ethiopië eerder een must dan een hobby. Honden, zo leer je hier al snel, laten elke ongewenste indringer van kleur verschieten en met de staart tussen de benen wegsprinten.

Onze laatste aanwinst, Amazon, halen we binnenkort op in Addis Abeba. Niet dat we op een derde hond zaten te wachten, maar de bejaarde Famke leek haar dagen zat en was als waakhond aan de geraniums toe. De pasgeboren Amazon werd in de achtertuin van een uiterst zorgzame dame geboren. Zij voert haar dertien honden dagelijks rijst met lever en groenten en drukte ons op het hart af te stappen van onze gewoonte om de dieren onze restjes te geven.

De buren, zo vertelde de enthousiaste dierenvriendin, snapten niet helemaal dat ze zoveel honden in haar huis had rondrennen. Bovendien stuitte het op veel weerstand dat de dierenliefhebster elke zielige hond van straat plukte om ’m op te lappen. „Alsof ik”, blafte de vrouw, „dit zomaar voor de lol doe!”

De boosheid van sommige Ethiopiërs is verklaarbaar. Honden leveren namelijk geld op. In verschillende buurten in Addis Abeba staan mannen met wollige puppy’s langs de straatkant om grof geld te vangen voor de kleine beesten. Met een beetje mazzel is zo’n hond van een bijzonder ras. Zo niet, dan wordt dat ras er wel bij verzonnen.

Straathonden

Pas geleden kregen we van twee verschillende Ethiopiërs een foto van dezelfde hond doorgestuurd. Beide Ethiopiërs noemden met grote stelligheid het ras van het dier en dat van haar ouders; wie er gelijk had, weten we nog steeds niet.

Maar goed, een lucratieve business dus, die hondenhandel.

Niet alleen het aantal rashonden in Ethiopië stijgt; in een stad als Addis Abeba wonen alleen al een paar honderdduizend straathonden, die zich vrolijk vermenigvuldigen. Het castreren van honden is duur en brengt, vanwege de vaak slechte hygiënische omstandigheden in dierenklinieken, grote risico’s voor de dieren met zich mee. Ontstaan er nestjes, dan landen de vrouwelijke babyhondjes vaak ergens op een vuilnisbelt; alleen de verkoop van een reu levert eigenaren doorgaans geld op.

Wildgroei

Om de wildgroei van straathonden tegen gaan, neemt het stadsbestuur van Addis Abeba rigide maatregelen. In de eerste maanden van 2019 werden alleen al 7800 straathonden „met succes van de straten verwijderd.” De vele straathonden vormen een groot gezondheidsrisico voor de inwoners van de stad, zo is de gedachte. Jaarlijks sterven zo’n 2700 Ethiopiërs aan hondsdolheid, rabiës, een gevaarlijke ziekte die vooral door honden op mensen wordt overgedragen.

Dat wij binnenkort rabiës in onze achtertuin hebben, is zeer onwaarschijnlijk, verzekerde onze dierenvriendin ons. Ik maak me er niet druk om, net zomin als ik dat over het voeren van restjes aan de honden doe. Rijst met lever voor een hond zolang er hier mensen sterven van de honger? Dat is pas echt hondsdol.