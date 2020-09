Positieve coronatesten in Zweden laagst sinds begin pandemie

Het aantal mensen bij wie het coronavirus is vastgesteld in Zweden was vorige week het laagst sinds het begin van de pandemie dit voorjaar. Zweden nam een recordaantal testen af, waarvan slechts 1,2 procent positief was, zeggen Zweedse gezondheidsautoriteiten.

Zweden oogstte veel kritiek door geen strenge lockdown in te stellen, maar een beroep te doen op de bevolking om afstand van elkaar te houden en een goede hygiëne in acht te nemen. Vooral toen het aantal doden piekte klonk kritiek, maar wereldgezondheidsorganisatie WHO noemde de Zweedse aanpak duurzaam, terwijl andere landen steeds weer met nieuwe regels en beperkingen moesten komen om het virus in bedwang te houden.

Meer dan 5800 Zweden overleden aan corona. Gemiddeld ligt het sterftecijfer hoger dan in omringende landen, maar lager dan in Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.