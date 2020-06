„Poseren Trump met Bijbel positief signaal”

Een aantal evangelicale voorgangers heeft zijn waardering uitgesproken over het publieke optreden van Trump waarbij hij met de Bijbel in de hand een statement maakte tegen racisme en rellen.

President Trump ging vorige week na afloop van een persconferentie over de maatschappelijke onrust in de VS te voet naar de St. John’s Episcopal Church, vlakbij het Witte Huis. Daar poseerde hij terwijl hij een Bijbel omhoog stak.

De episcopaalse bisschop Mariann Budde veroordeelde dit optreden scherp. Zij zei „getergd” te zijn. „Deze actie strijdt met alles waarvoor onze kerk staat.” Ze bekritiseerde ook het geweld dat de politie gebruikte bij het verwijderen van demonstranten bij de kerk.

Johnnie Moore, lid van de presidentiële adviesraad van evangelicals, nam het echter voor Trump op. „De president heeft met deze actie getoond de godsdienstvrijheid te verdedigen. Hij verzet zich tegen relschoppers die onze vrijheden bedreigen en de nagedachtenis van George Floyd besmeuren.” De bekende baptistenpredikant Robert Jeffress uit Dallas deelt dit standpunt. Andere bekende evangelicale leiders zoals Franklin Graham en Jerry Falwell jr. onthielden zich van commentaar.

Over het politieoptreden tegen demonstranten zegt Moore dat dit los staat van het bezoek van Trump aan de kerk. Ds. Tony Suarez, voorzitter van de National Hispanic Leadership Conference, vindt het politieoptreden „niet ongewoon”, zeker niet als er sprake was van vandalisme. Kort voor het bezoek van Trump was er sprake van brandstichting bij de kerk.

Bisschop Episcopaalse Kerk van Washington woedend op Trump