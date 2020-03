Portugese president uit voorzorg in quarantaine

De Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa heeft zondag aangekondigd dat hij zichzelf uit voorzorg in quarantaine houdt. Hij schort al zijn publieke activiteiten in Portugal en in het buitenland gedurende twee weken op.

Hij rechtvaardigde deze beslissing door uit te leggen dat hij vorige week contact had met studenten van een school in het noorden van Portugal, die vervolgens werd gesloten na de ontdekking van een geval van besmetting met het nieuwe coronavirus.

„Noch de in het ziekenhuis opgenomen leerling, noch zijn klas nam deel aan de bijeenkomst”, aldus een verklaring op zijn officiële website. „Het staatshoofd vertoont geen symptomen en zal zijn activiteiten vanuit het presidentieel paleis voortzetten.”

In het communiqué wordt benadrukt dat de president heeft besloten de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten op te volgen, omdat hij vindt dat hij op het gebied van preventie „het goede voorbeeld moet geven”.

Het aantal besmette gevallen in Portugal is gestegen naar 25, vooral in het noorden van het land. Als reactie daarop hebben de autoriteiten een pakket maatregelen aangekondigd voor Noord-Portugal zoals de tijdelijke opschorting van bezoeken aan ziekenhuizen, bejaardentehuizen en gevangenissen, sluiting van een school en van de faciliteiten van twee universiteiten.