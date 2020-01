Portugese hacker: Ik zit achter lek over rijkste vrouw Afrika

Een bekende hacker uit Portugal claimt dat hij de bron is van de zogeheten Luanda Leaks, het uitlekken van honderdduizenden documenten over de rijkste vrouw van Afrika.

Deze Isabel dos Santos, dochter van de oud-president van Angola, zou in totaal circa 2 miljard euro hebben vergaard dankzij verduistering, corruptie en vriendjespolitiek. In eigen land is ze aangeklaagd voor verduistering en witwassen.

Hacker Rui Pinto zegt dat hij de documenten over Dos Santos heeft gevonden. Hij zou ze eind 2018 hebben gedeeld met een klokkenluidersorganisatie, die de bestanden deelde met een internationaal platform van onderzoeksjournalisten. Dit leidde vorige week tot berichten in meerdere internationale media. Daarin stond uitgelegd hoe Dos Santos te werk ging. Tijdens het bewind van haar vader stond zij aan het hoofd van het staatsoliebedrijf. Angola is een belangrijke olieproducent.

Rui Pinto (31) kwam eerder in het nieuws met Football Leaks. Hij bracht schimmige transferconstructies in de voetbalwereld naar buiten. Een van die onthullingen ging over deals tussen FC Twente en investeerder Doyen Sports. Voor straf mocht Twente drie jaar lang geen Europees voetbal spelen.

Pinto zit zelf in de gevangenis, omdat hij wordt beschuldigd van computervredebreuk. „Zonder de enorme onthullingen van de Luanda Leaks, dankzij onze cliënt, zouden de autoriteiten niets hebben gedaan. Het is alleen aan onze cliënt te danken, dat Portugal en de wereld toegang hebben tot de waarheid over een buitengewoon systeem van roof en corruptie”, zeggen zijn advocaten.