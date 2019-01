Portugees oorlogschip teistert kust Australië

Honderden badgasten zijn in Australië pijnlijk in contact gekomen met de tentakels van Portugese oorlogschepen, een verzameling giftige poliepen die door hun verschijning ook wel kwal worden genoemd. Verschillende stranden in de staat Queensland zijn gesloten.

Volgens de reddingsdienst zijn alleen al zondag zo’n 900 mensen aan de Sunshine Coast en de Gold Coast ten noorden en ten zuiden van Brisbane behandeld aan hun verwondingen. Het gif van het Portugese oorlogsschip veroorzaakt hevig pijnen en kan sommigen ook in ademnood brengen. Het gif is dodelijk voor kleine vissen.

Volgens de reddingsdienst van Queensland op Twitter zijn de Portugese oorlogsschepen door ongewoon sterke winden naar de kust gedreven. De afgelopen maand zijn in totaal 13.000 mensen behandeld die in contact kwamen met de meterslange tentakels van de neteldieren die op het wateroppervlak drijven.