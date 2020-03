Portugal sluit alle scholen vanwege coronavirus

Alle scholen in Portugal gaan volgende week op slot om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat heeft minister-president Antonio Costa donderdag tijdens een televisietoespraak bekendgemaakt. De sluiting duurt in ieder geval tot 9 april.

Volgens Costa mogen cruiseschepen geen passagiers meer van boord laten gaan, tenzij het mensen zijn die in Portugal wonen. Nachtclubs worden gesloten en er kunnen restricties worden gesteld aan het maximum aantal mensen dat tegelijk winkelcentra en restaurants mogen bezoeken. „Dit is een gevecht om ons voortbestaan. De regering is vastbesloten ieder noodzakelijk middel in te zetten”, aldus de premier.

In het land zijn 78 mensen besmet met het longvirus.