Portugal neemt honderden jonge asielzoekers over van Griekenland

Steeds meer Europese landen nemen alleenstaande minderjarige asielzoekers over van Griekenland. Portugal heeft zich bereid getoond om vijfhonderd van die jongeren op te vangen, maakte het Griekse ministerie van Migratie donderdag bekend.

Duitsland en Luxemburg haalden vorige maand ook al onbegeleide jonge asielzoekers uit Griekenland, waar vele duizenden migranten in overvolle kampen op de eilanden zitten. Het ging toen nog om veel kleinere groepjes. Er gingen 12 migranten naar Luxemburg en 47 naar Duitsland.

Het Verenigd Koninkrijk schoot de Grieken als eerste land buiten de EU ook te hulp en nam deze maand zestien minderjarigen over. Servië heeft volgens de Griekse overheid toegezegd vijftig jonge vluchtelingen te willen opvangen die zonder ouders of begeleiders in de kampen zitten.

In Griekenland komen veel vluchtelingen aan uit landen als Syrië. Portugal zei eerder zich aan te sluiten bij een EU-plan om de Grieken te ontlasten. Er moeten in totaal 1600 jonge vluchtelingen worden overgenomen door andere landen. Lidstaten zijn niet verplicht mee te doen aan het initiatief.