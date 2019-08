Portugal grijpt in tijdens brandstofstaking

De Portugese regering heeft een noodbevel uitgevaardigd vanwege de staking van tankwagenchauffeurs. De autoriteiten willen de stakers dwingen voldoende leveranties uit te voeren. Zo moet worden voorkomen dat de luchthaven van Lissabon en bepaalde tankstations zonder brandstof komen te zitten.

De tankwagenchauffeurs hebben het werk op het hoogtepunt van het toeristenseizoen neergelegd omdat ze betere salarissen en arbeidsomstandigheden eisen. De regering had in de aanloop naar de staking gezegd dat brandstofleveranties in elk geval deels moesten doorgaan.

De autoriteiten hadden brandstof ook op rantsoen gezet. Toch zat maandagavond ongeveer een derde van de tankstations volledig of gedeeltelijk zonder brandstof, meldt een gespecialiseerde website.