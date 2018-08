Portugal: Brand Algarve onder controle

De Portugese autoriteiten hebben de natuurbrand in de Algarve onder controle. „Op dit moment is er geen groot risico meer dat het vuur zich zal verspreiden”, zei het hoofd van de operatie.

Brandweerlieden voerden hun blusactiviteiten op tijdens de relatief koele nacht en vroege ochtend. Ze blijven in het gebied voor het geval dat het vuur weer oplaait. In totaal waren zo’n 1450 brandweerlieden, 460 blusvoertuigen en vijftien vliegtuigen betrokken bij het blussen van de brand, die ongeveer een week geleden uitbrak tijdens een hittegolf in de toeristische streek.

Er zijn dit keer geen dodelijke slachtoffers te betreuren. Vorig jaar werd Portugal ten gevolge van de extreme droogte ook geteisterd door bosbranden, die 114 mensen het leven kostten. Wel moesten veertig mensen zich dit jaar laten behandelen aan onder meer brandwonden en omdat ze rook hadden ingeademd.