Portsmouth staat stil bij begin van D-day

In Portsmouth wordt woensdag in aanwezigheid van honderden veteranen herdacht dat 75 jaar geleden de invasie van Normandië begon. Duizenden schepen voeren op 5 juni 1944 vanuit de Britse havenstad in het donker richting de kust van Frankrijk om West-Europa te bevrijden van nazi-Duitsland.

De Britse autoriteiten hebben aangekondigd dat de herdenking een van de "grootste Britse militaire schouwspelen uit de recente geschiedenis’’ wordt. Er worden onder meer elf Britse marineschepen en 25 vliegtuigen van de luchtmacht (RAF) ingezet. De Britse koningin Elizabeth zal een toespraak houden.

Naast driehonderd D-day-veteranen en duizenden militairen, zijn ook regeringsleiders van de geallieerde landen aanwezig bij de herdenking. Onder hen de Amerikaanse president Donald Trump. Ook premier Rutte is in Portsmouth. Hij spreekt na de herdenking met veteranen en neemt deel aan een lunch met regeringsleiders.

Op donderdag zijn er herdenkingen aan de andere kant van het Kanaal, op de stranden van Normandië.