Portret Naruhito

De Japanse kroonprins Naruhito (59) volgt woensdag zijn een dag eerder afgetreden vader keizer Akihito (85) op als keizer van Japan. Tussen troonsafstand en troonsbestijging zit één dag omdat op die manier een voor de Japanse jaartelling duidelijke scheiding kan worden gemaakt tussen het Heisei-tijdperk van Akihito en het Reiwa-tijdperk dat met Naruhito begint.

Met Naruhito krijgt Japan een keizer die binnen de strikte regels en beperkingen die door het Keizerlijk Hofagentschap op basis van traditie worden opgelegd, de blik toch enigszins naar buiten heeft kunnen richten. Zo studeerde hij enige tijd in Oxford, een periode die Naruhito tot de gelukkigste van zijn leven beschouwt. De nieuwe keizer richtte zich net als prins Willem-Alexander in wereldverband op water en sanitatie, en zoekt net als zijn vader Akihito naar vrede en verzoening. De verwachting is dat hij zal proberen het keizerschap meer bij de tijd te brengen.

Naruhito is bereid de strijd aan te gaan met de conservatieve krachten in de hofhouding, die met name voor zijn vrouw Masako (55) het leven binnen de paleismuren tot een beproeving heeft gemaakt. Masako lijdt al jaren aan depressies, door het hof omschreven als aanpassingsproblemen. Ze hoopt als keizerin haar man te kunnen ondersteunen en is gerust in de wetenschap dat hun enige dochter prinses Aiko (17) aan de gouden kooi kan ontsnappen. Vrouwen mogen niet op de troon, hetgeen betekent dat Aiko bij een huwelijk automatisch buiten het keizershuis valt.

Prins Akishino (53) de broer van Naruhito, wordt de nieuwe kroonprins, en diens zoontje Hisahito (12), is de eerstvolgende in de lijn van troonopvolging.