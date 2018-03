Pornoster klaagt Trump aan om zwijgcontract

Pornoster Stormy Daniels klaagt de Amerikaanse president Donald Trump aan omdat het zwijgcontract van de pornoster met Trump niet geldig is. De overeenkomst, dat moet voorkomen dat Daniels praat over de affaire die ze met de president zou hebben gehad, is nooit ondertekend door Trump.

In de aanklacht stelt Daniels dat ze wil dat de rechter de overeenkomst ongeldig verklaart. Zo kan ze Trumps advocaat Michael Cohen laten stoppen met het dreigementen van een gerechtsprocedure mocht ze iets openbaren over de affaire die ze met Trump zou hebben gehad.

Eerder bekende de advocaat uit eigen zak 130.000 dollar te hebben betaald aan Daniels. Cohen zegt dat de betaling zijn eigen initiatief was, maar niet duidelijk is of Trump ervan op de hoogte was. Het ging volgens de advocaat om een ‘privé-transactie’. Cohen zei eerder dat niemand hem ertoe dwong maar hij wilde niet zeggen waarom hij het geld heeft betaald.

De vrouw, die in het dagelijks leven Stephanie Clifford heet, beweert dat ze een affaire met Trump had vlak na de geboorte van Barron, de nu elfjarige zoon die hij heeft met zijn vrouw Melania. De president heeft eerder ontkend dat hij iets had met de pornoster. Stormy Daniels heeft haar bewering nooit ingetrokken.