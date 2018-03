Pornoactrice: Ik moest zwijgen over date Trump

Pornoactrice Stormy Daniels werd onder druk gezet om te zwijgen over haar seksdate met Donald Trump. Dat zei Daniels in het televisieprogramma 60 Minutes van de Amerikaanse tv-zender CBS. In het interview vertelde zij over de seksuele ontmoeting met Trump in 2006 op een golfresort.

De zakenman was toen nog geen twee jaar getrouwd met zijn huidige vrouw Melania. In het interview ging Daniels niet in op de vraag of ze bewijzen had van de date.

In 2016 tekende de actrice een geheimhoudingsverklaring over haar nacht met Trump. Daarvoor ontving zij 130.000 dollar van advocaat Micheal Cohen, de persoonlijke advocaat van Trump.

„Ik had het gevoel geen keuze te hebben.” Daniels zegt dat ze door haar eigen management gepusht werd te tekenen. „Ze kunnen je leven tot een hel maken”, werd haar gezegd. Cohen heeft herhaaldelijk ontkend de actrice te hebben bedreigd.

Dat zwijgcontract is niet geldig, vindt Daniels, omdat de overeenkomst volgens haar nooit door Trump is ondertekend.

Volgens de Washington Post moet de betaling van Cohen gezien worden als overtreding van wetten op de campagnefinanciering. De betaling had duidelijk als doel Daniels te laten zwijgen. Cohen heeft bevestigd dat het geld aan Daniels heeft betaald. Hij heeft nooit gezegd waarom hij haar heeft betaald en of Trump daarvan op de hoogte was.

Nu de actrice uit de school is geklapt over haar vermeende affaire met Trump moet zij mogelijk 20 miljoen dollar betalen omdat ze zich niet zou hebben gehouden aan haar zwijgcontract.