Populariteit SUV’s leidt tot hogere CO2-uitstoot nieuwe auto’s

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s die zijn geregistreerd in de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk en IJsland is in 2018 opnieuw toegenomen. Die conclusie trekt het Europees Milieuagentschap (EEA) na analyse van alle gegevens uit dat jaar. Een jaar eerder steeg de gemiddelde uitstoot ook al. „Automakers moeten meer doen om de CO2-uitstoot van voertuigen te verminderen”, aldus het agentschap.

Een belangrijke oorzaak van de toename is het groeiende marktaandeel van benzineauto’s en met name SUV’s. Dat zijn grote auto’s die relatief veel brandstof verbruiken en dus veel bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. De verkoop van auto’s die weinig of geen CO2 uitstoten, zoals elektrische auto’s, was in 2018 nog te kleinschalig om het gemiddelde omlaag te trekken.

Tussen 2010 en 2016 nam de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s af met 22 gram CO2 per kilometer, volgens de cijfers van het EEA. In 2017 was er een lichte stijging van 0,4 gram, in 2018 bedroeg de toename 2,3 gram CO2 per kilometer. Het doel voor 2018, een gemiddelde van 130 gram CO2 per kilometer, is overigens wel vrij ruimschoots gehaald door de winst in eerdere jaren.

Volgens Europese afspraken moet de uitstoot steeds verder dalen, omdat CO2-uitstoot van auto’s bijdraagt aan klimaatverandering. In 2020 moeten de nieuwe auto’s gemiddeld 27 procent minder uitstoten dan in 2018.

In de tussentijd is de verkoop van elektrische auto’s wel fors verder gestegen, melden verkoopcijfers van de branche. In het eerste kwartaal van dit jaar verdubbelde de verkoop van elektrische auto’s en plug-in hybride wagens ten opzichte van een jaar eerder. Dat zal uiteindelijk ook zijn weerslag hebben op de uitstootcijfers van het EEA.