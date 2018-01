„Populariteit SPD kleiner dan ooit”

Vlak voor het speciale partijcongres van de Duitse sociaaldemocraten is de SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) in opiniepeilingen op een dieptepunt beland. Als er nu verkiezingen worden gehouden, zou slechts 20 procent van de kiezers voor de SPD stemmen, volgens peilingen van de Duitse publieke omroep ZDF. Eerder deze week kwam de SPD in andere peilingen nog lager uit.

Zondag komt de partij bijeen om te bepalen of er serieus moet worden onderhandeld over een nieuwe coalitie met de christendemocraten onder leiding van Angela Merkel. Die bondskanselier verliest ook glans in deze peiling. Kort na de parlementsverkiezingen in september vond 62 procent van de ondervraagden dat ze goed werk levert en dat is nu nog 54 procent.