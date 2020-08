Populaire corruptiebestrijder Navalni grootste bedreiging Poetin

De populaire corruptiebestrijder en politicus Aleksej Navalni geldt al jaren als de belangrijkste oppositieleider van Rusland. Hij was op reis om zich voor te bereiden op de regionale verkiezingen volgende maand en kandidaten te selecteren om te gaan steunen. Maar kennelijk na en kopje thee in Tomsk werd hij in het vliegtuig naar Moskou onwel en verloor hij het bewustzijn. Het toestel landde daarom in Omsk, waar hij werd opgenomen in een ziekenhuis op de intensivecareafdeling. Volgens zijn entourage is hij vergiftigd en proberen de autoriteiten de toedracht te verdoezelen.

De 44-jarige jurist Navalni is ondanks tegenwerking van de autoriteiten bekend dankzij sociale media waar hij zijn onderzoeken naar corruptie en machtsmisbruik heeft geëtaleerd. Hij heeft daarmee ook veel vijanden gemaakt. Zijn aanhang is aanzienlijk en hij heeft bijvoorbeeld op Twitter 2 miljoen volgers, vooral onder jonge Russen in steden, die de vaak dramatische economische omstandigheden wijten aan corruptie van de elite van politici en magnaten.

De staatsmedia doen er alles aan Navalni uit beeld te houden, behalve om hem af te schilderen als een marionet van het Westen en een fraudeur. De autoriteiten werken Navalni tegen met allerlei beschuldigingen. Hij is onder meer veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens fraude. Navalni is pas nog aangeklaagd omdat hij op internet een 93-jarige oorlogsveteraan zou hebben beledigd.

Hij heeft meerdere malen vastgezeten en bij zo’n gelegenheid vorig jaar zou hij ook het slachtoffer zijn geweest van een moordaanslag met gif. In 2017 moest hij zich in een oogkliniek in Spanje aan een oog laten opereren, nadat iemand een chemische stof in zijn gezicht had gegooid.

Veel Russen kennen hem nog niet of wantrouwen zijn denkbeelden, die vooral jonge mensen met een baan in de middenklasse aanspreken. Navalni blinkt behalve op internet ook in campagnes uit. In de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2018 gedroeg hij zich als een veelbelovende jonge Amerikaanse kandidaat en trok hij door Rusland om kiezers te werven. Navalni heeft gestudeerd in de VS en is naar eigen zeggen in zijn campagnes ook geïnspireerd door Amerikaanse tv-series zoals House of Cards. Maar de Russische kiesraad stond hem uiteindelijk niet toe mee te doen.

In de hoofdstad Moskou werd hij in 2013 met 27 procent tweede in de burgemeestersverkiezing. Hij is getrouwd en heeft een zoon en een dochter.