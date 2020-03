Populaire app Houseparty ontkent hacks, looft beloning uit

De app Houseparty, die de laatste weken erg populair is nu veel mensen binnen moeten blijven, ontkent dat hackers gebruik kunnen maken van het programma. Houseparty zegt dat er sprake is van een „betaalde lastercampagne”. Daarom loven de makers van de app een beloning van 1 miljoen dollar (900.000 euro) uit voor mensen die bewijs hebben voor zo’n campagne.

Meerdere gebruikers zeiden op sociale media dat ze door Houseparty ineens geen toegang meer hadden tot Netflix, Spotify en internetbankieren. Houseparty laat in een reactie weten: „Alle accounts zijn veilig. De dienst is beveiligd, is nooit gekraakt en verzamelt geen wachtwoorden voor andere diensten.”

Gebruikers van Houseparty kunnen met acht mensen tegelijk beeldbellen in een groep en daar spelletjes met elkaar spelen. Daarnaast kunnen gebruikers elkaar facemails (videoboodschappen) sturen. In de afgelopen weken heeft Houseparty er wereldwijd miljoenen gebruikers bij gekregen. Ook in Nederland wordt de app veel gebruikt. Houseparty is sinds vorig jaar in handen van Epic Games, de maker van de game Fortnite.